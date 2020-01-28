بلدية وسط الدمام تصادر 11 طن من الفواكه والخضروات من الباعة المخالفين

سعيد العجل(صدى):

نفذت بلدية وسط الدمام بالتعاون مع شرطة المنطقة الشرقية ( قوة المهمات والواجبات الخاصة) الاسبوع الماضي حمله مكثفة على الباعة المخالفين للأنظمة بهدف الحد من ظاهرة البيع العشوائي الجائل داخل الأحياء السكنية في نطاق التخديم للبلدية.

وقال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله سند الشمري أن ظاهرة البيع الجائل داخل الأحياء السكنية مخالفة للإنظمة فضلا عن انها تشويه للمنظر العام.

وأوضح الشمري بأن الحملة أسفرت عن رفع 83 بسطة متنوعة ومصادرة 11 طن من الفواكه والخضروات.

ودعا الشمري المواطنين التعاون بالإبلاغ عن الباعه المخالفين وذلك حفاظاً على صحتهم وعدم إقتناء الفواكه والخضروات من قبلهم كونها تعتبر مجهولة المصدر.

واهاب بالمواطنين والمقيمين الابلاغ عن الملاحظات البلدية عبر مركز 940.