رئيس وزراء قطر يستقيل من منصبه وأنباء عن وجود خلافات قوية

ماجد القزيز(صدى):

تقدم رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني من منصبه، وسط أنباء عن وجود خلافات داخل أروقة الديوان الأميري .

وأصدر الشيخ تميم بن حمد أمير قطر أمرا بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء خلفاً له.

ولم تتضح الأسباب التي دفعت الشيخ عبد الله بن ناصر إلى تقديم استقالته، إلا أن بعض المقربين أكدوا وجود خلافات داخل الأسرة الحاكمة.