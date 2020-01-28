«العدل» توضح المحكمة المختصة مكانياً حال عدم توفر محل إقامة لطرفي الدعوى بالمملكة

فهد القزيز(صدى):

كشف حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على استفسارات المستفيدين عن المحكمة المختصة مكانياً بالدعوى القضائية حال عدم توفر محل إقامة للمدعي والمدعي عليه في المملكة .

وأكد التواصل العدلي أنه يحق للمدعي إقامة الدعوى في إحدى مدن المملكة ، دون التقيد بمحكمة معينة .

جاء ذلك رداًعلى سؤال أحد المستفيدين قائلاً” إذا لم يكن للمدعي أو المدعي عليه محل إقامة بالمملكة فما المحكمة المختصة مكانياً بذلك ؟” ، ليجيب عليه .