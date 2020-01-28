«العدل» توضح المحكمة المختصة مكانياً حال عدم توفر محل إقامة لطرفي الدعوى بالمملكة
كشف حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على استفسارات المستفيدين عن المحكمة المختصة مكانياً بالدعوى القضائية حال عدم توفر محل إقامة للمدعي والمدعي عليه في المملكة .
وأكد التواصل العدلي أنه يحق للمدعي إقامة الدعوى في إحدى مدن المملكة ، دون التقيد بمحكمة معينة .
جاء ذلك رداًعلى سؤال أحد المستفيدين قائلاً” إذا لم يكن للمدعي أو المدعي عليه محل إقامة بالمملكة فما المحكمة المختصة مكانياً بذلك ؟” ، ليجيب عليه .
اترك تعليقاً