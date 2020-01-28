رسالة نارية من راغب علامة لمجلس النواب اللبناني

بيروت(صدى):

وجه الفنان اللبناني راغب علامة، يوم أمس، انتقادات لاذعة لمجلس النواب فى بلاده.

وكتب على حسابه الرسمى بموقع تويتر: أنا مش فاهم شو لهم لزوم خطابات وبطولات النواب في المجلس النيابي! هذا المجلس نفسه الذي افلس البلد وأوقعنا تحت ديون لن نستطيع أن نفيها لولد الولد!ماذا يريدون بعد هؤلاء الابطال؟؟! لن نصدق ولا حرف منكم يا أبطال الفساد! 30 سنة شحادة وضرائب ولم تحاسبوا وزيرا ولا حكومة ولا موظف!اسكتوا بقى.

من جهتهم، تفاعل عدد من متابعى النجم اللبنانى مع التغريدة، مؤكدين صحة ما جاء فيها من وصف لمجلس النواب الخاص ببلدهم.