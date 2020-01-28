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صورة مسربة لشيرين عبد الوهاب وهي تبكي تثير قلق الجمهور

صورة مسربة لشيرين عبد الوهاب وهي تبكي تثير قلق الجمهور
القاهرة(صدى):

أثارت صورة حديثة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حالة من القلق الجدل بين جمهورها وعلى مواقع التواصل الإجتماعي .

وظهرت شيرين وهي تبكي بحرقة واضعة يدها على رأسها في حزن كبير ، بينما كان زوجها حسام حبيب جالساً بجانبها يواسيها .

وتساءل الجمهور عما أصاب الفنانة وسط ، فيما قال البعض أن الصورة من حفلها العام الماضي عندما علمت بخضوعها للتحقيق أمام نقابة الموسيقيين .

وكانت شيرين قد أثارت قلق الجمهور حول حالتها الصحية ، خاصةً بعد إحيائها حفلها الأخير بجدة وهي جالسه .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2582 ] نشر منذ 7 ساعات

لاينفع الندم إذآ جاء وقت الموت ! اتقي الله واعتزلي عن الغناء والرقص وابحثي عن مايقربلك لرب عزوجل {الله} سبحانه وتعالى ، هذه الحياة إنما لعب ولهو وزينة وتفاخر بالألقاب ، حظيظ من توفاه {الله} عزوجل في حسن الخاتمة.

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