صورة مسربة لشيرين عبد الوهاب وهي تبكي تثير قلق الجمهور
أثارت صورة حديثة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حالة من القلق الجدل بين جمهورها وعلى مواقع التواصل الإجتماعي .
وظهرت شيرين وهي تبكي بحرقة واضعة يدها على رأسها في حزن كبير ، بينما كان زوجها حسام حبيب جالساً بجانبها يواسيها .
وتساءل الجمهور عما أصاب الفنانة وسط ، فيما قال البعض أن الصورة من حفلها العام الماضي عندما علمت بخضوعها للتحقيق أمام نقابة الموسيقيين .
وكانت شيرين قد أثارت قلق الجمهور حول حالتها الصحية ، خاصةً بعد إحيائها حفلها الأخير بجدة وهي جالسه .
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2582 ] نشر منذ 7 ساعات
لاينفع الندم إذآ جاء وقت الموت ! اتقي الله واعتزلي عن الغناء والرقص وابحثي عن مايقربلك لرب عزوجل {الله} سبحانه وتعالى ، هذه الحياة إنما لعب ولهو وزينة وتفاخر بالألقاب ، حظيظ من توفاه {الله} عزوجل في حسن الخاتمة.