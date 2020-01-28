مقطع فيديو مخيف لأحد المصابين بفيروس كورونا الجديد

بكين(صدى):

يواصل فيروس كورونا الجديد تفشيه في مدينة ووهان الصينية وسط عجز من الأطباء عن السيطرة عليه، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا الذين حصدهم فيروس كورونا الجديد إلى 106 وفيات في الصين.

ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر أحدى المرضى وهو يرتجف بقوة تحت الغطاء في لحظات قاسية جدا، داخل أحد المراكز الطبية التي تعالج المصابين بهذا الفيروس القاتل، بينما كان أفراد الطاقم الطبي يراقبونه بهدوء واضعين الأقنعة على وجوههم.

وكانت لجنة الصحة قالت أن 1300 شخصًا أصيبوا بالعدوى خلال الأيام الأخيرة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين على مستوى البلاد إلى 4130 شخصًا، وتخضع مدينة ووهان، البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس، والموجودة بمقاطعة هوبي، لحالة من الإقفال التام.