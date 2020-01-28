مقطع فيديو مخيف لأحد المصابين بفيروس كورونا الجديد
يواصل فيروس كورونا الجديد تفشيه في مدينة ووهان الصينية وسط عجز من الأطباء عن السيطرة عليه، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا الذين حصدهم فيروس كورونا الجديد إلى 106 وفيات في الصين.
ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر أحدى المرضى وهو يرتجف بقوة تحت الغطاء في لحظات قاسية جدا، داخل أحد المراكز الطبية التي تعالج المصابين بهذا الفيروس القاتل، بينما كان أفراد الطاقم الطبي يراقبونه بهدوء واضعين الأقنعة على وجوههم.
وكانت لجنة الصحة قالت أن 1300 شخصًا أصيبوا بالعدوى خلال الأيام الأخيرة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين على مستوى البلاد إلى 4130 شخصًا، وتخضع مدينة ووهان، البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس، والموجودة بمقاطعة هوبي، لحالة من الإقفال التام.
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 9 ساعات
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92035 ] نشر منذ 8 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. اللهم احفظنا بحفظك المكين من كل شر علمناه او جهلناه .. آمين ..
fares[ عدد التعليقات: 1392 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يلطف بنا
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8600 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئْ الْأَسْقَامِ ) .
نسأل الله الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة…
استغفرالله[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 6 ساعات
نعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق اللهم انا نعوذ بك من شر مانجد ونحاذر
كجمغلو[ عدد التعليقات: 16356 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ولا قوة الا بالله العلي العظيــــــــــــــــــــــــــــــــــم
اللهم اكفنا شر الامراض
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 3 ساعات
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33011 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
أحمد[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 34 دقيقة
نعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق اللهم انا نعوذ بك من شر مانجد ونحاذر