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الفنان إبراهيم الصلال: أبحث عن كاتب جيد وقضايا لا تخدش الحياء

الفنان إبراهيم الصلال: أبحث عن كاتب جيد وقضايا لا تخدش الحياء
خالد الظفيري(صدى):

أكد الفنان الكويتى، إبراهيم الصلال، أنه مهتم حاليًا بالبحث عن كاتب جيد وأعمال فنية تتناول قضايا تهم المجتمع ولا تخدش الحياء.

ونوه، فى تصريحات له، بأنه رفض أعمال قدمت له بلهجة المملكة نظرًا لكونها لم تكن مكتوبة بشكل جيد، موضحًا أن عدد الأعمال الفنية التى قدمت له بهذا الشأن كانت 3 أعمال.

يذكر أن الصلال بدأ حياته عام 1952 عبر المسرح المدرس، وله عدة أعمال فنية منها مكرات جحا، وخرج ولم يعد.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4361 ] نشر منذ 9 ساعات

كيف الحال ..
ربعك راحوا ..

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 8 ساعات

اعمالك تنجح اذا كانت بلهجة الشرقية او النجدية اما بلهجة الحجاز ماراح تلاقي قبول لعدم التناقم

[ عدد التعليقات: 92035 ] نشر منذ 8 ساعات

خلاص ياابو خليل خلها لغيرك دور خرج ولن يعد ,,

[ عدد التعليقات: 92035 ] نشر منذ 8 ساعات

…… دورك ……….. .

[ عدد التعليقات: 8600 ] نشر منذ 6 ساعات

أطال الله في عمرك يا فناننا القدير:-(( إبراهيم الصلال))،
كم أمتعتنا وأضحكتنا،وأسعدتنا،الله يسعدك..

[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 2 ساعتين

احسبه ميت طلع حي

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