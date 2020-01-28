الفنان إبراهيم الصلال: أبحث عن كاتب جيد وقضايا لا تخدش الحياء
أكد الفنان الكويتى، إبراهيم الصلال، أنه مهتم حاليًا بالبحث عن كاتب جيد وأعمال فنية تتناول قضايا تهم المجتمع ولا تخدش الحياء.
ونوه، فى تصريحات له، بأنه رفض أعمال قدمت له بلهجة المملكة نظرًا لكونها لم تكن مكتوبة بشكل جيد، موضحًا أن عدد الأعمال الفنية التى قدمت له بهذا الشأن كانت 3 أعمال.
يذكر أن الصلال بدأ حياته عام 1952 عبر المسرح المدرس، وله عدة أعمال فنية منها مكرات جحا، وخرج ولم يعد.
كان زمان[ عدد التعليقات: 4361 ] نشر منذ 9 ساعات
كيف الحال ..
ربعك راحوا ..
بوفلاح[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 8 ساعات
اعمالك تنجح اذا كانت بلهجة الشرقية او النجدية اما بلهجة الحجاز ماراح تلاقي قبول لعدم التناقم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92035 ] نشر منذ 8 ساعات
خلاص ياابو خليل خلها لغيرك دور خرج ولن يعد ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92035 ] نشر منذ 8 ساعات
…… دورك ……….. .
القرني[email protected]@… … … .عاآآآآقرهم😉👌[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 6 ساعات
حسبته متوفي منذ مبطي😂
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8600 ] نشر منذ 6 ساعات
أطال الله في عمرك يا فناننا القدير:-(( إبراهيم الصلال))،
كم أمتعتنا وأضحكتنا،وأسعدتنا،الله يسعدك..
طير الهوى[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسبه ميت طلع حي