الفنان إبراهيم الصلال: أبحث عن كاتب جيد وقضايا لا تخدش الحياء

خالد الظفيري(صدى):

أكد الفنان الكويتى، إبراهيم الصلال، أنه مهتم حاليًا بالبحث عن كاتب جيد وأعمال فنية تتناول قضايا تهم المجتمع ولا تخدش الحياء.

ونوه، فى تصريحات له، بأنه رفض أعمال قدمت له بلهجة المملكة نظرًا لكونها لم تكن مكتوبة بشكل جيد، موضحًا أن عدد الأعمال الفنية التى قدمت له بهذا الشأن كانت 3 أعمال.

يذكر أن الصلال بدأ حياته عام 1952 عبر المسرح المدرس، وله عدة أعمال فنية منها مكرات جحا، وخرج ولم يعد.