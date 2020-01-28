القضاء المصري يحظر ارتداء النقاب نهائياً على مدرسات جامعة القاهرة

القاهرة(صدى):

أصدر القضاء الإداري المصري قراراً نهائياً بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة .

ورفض القضاء الطعن الذي قدمته ” 80 ” باحثة وعضوة هيئة تدريس بالجامعة ضد قرار رئيس الجامعة الصادر سنة 2015 بحظر ارتداء النقاب ، وأيدت القرار .

وكانت المتضررات قد تقدمن بالطعن على القرار أمام المحكمة استناداً لكون الدستور ينص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس “الكفاءة ” دون محاباة أو وساطة .

فيما استندت المحكمة على قرارها بمادة “احترام التقاليد الجامعية ” بقانون تنظيم الجامعات .

الجدير بالذكر أن البرلمان المصري تقدم أيضاً بمشرع قانون يُلزم بـ”حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ” عام 2018 لكن لم تتم مناقشته حتى الآن .