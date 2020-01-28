القضاء المصري يحظر ارتداء النقاب نهائياً على مدرسات جامعة القاهرة
أصدر القضاء الإداري المصري قراراً نهائياً بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة .
ورفض القضاء الطعن الذي قدمته ” 80 ” باحثة وعضوة هيئة تدريس بالجامعة ضد قرار رئيس الجامعة الصادر سنة 2015 بحظر ارتداء النقاب ، وأيدت القرار .
وكانت المتضررات قد تقدمن بالطعن على القرار أمام المحكمة استناداً لكون الدستور ينص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس “الكفاءة ” دون محاباة أو وساطة .
فيما استندت المحكمة على قرارها بمادة “احترام التقاليد الجامعية ” بقانون تنظيم الجامعات .
الجدير بالذكر أن البرلمان المصري تقدم أيضاً بمشرع قانون يُلزم بـ”حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ” عام 2018 لكن لم تتم مناقشته حتى الآن .
كان زمان[ عدد التعليقات: 4361 ] نشر منذ 9 ساعات
الوضع مدحدر …!!
تعليق[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 8 ساعات
الوجه هوية الشخص
ولا اشرايكم نكفن وندفن المرأة
أو حتى نغطي الرجل أيضا لأنه ممكن يفتن النساء
؟؟
قرار صائب وفي محله