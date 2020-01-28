مطار الملك عبد العزيز يوجه بإرشادات هامة لتجنب عدوى «كورونا» الجديد

علي القحطاني(صدى):

وجه مطار الملك عبد العزيز نصائح وإرشادات هامة للمسافرين لتجنب العدوى بفيروس ” كورونا الجديد ” .

وأوضح المطار تلك الإرشادات في انفوجرافيك توعوي كالتالي :

1- تجنب الإتصال بأشخاص مصابين .

2- غسل اليدين بالماء والصابون أو بالمنظفات الكحولية لمدة 20 ثانية .

3- تجنب التواجد بأسواق الحيوانات الحية أو الميتة أو المنتجات الحيوانية .

4- البقاء في المنزل وتجنب الإختلاط بالآخرين .

5- عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية .

6- تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس .

7- طلب الرعاية الصحية على الفور ، من خلال الإتصال بمقدم الخدمة الصحية هاتفياً وإعطائه معلومات عن السفر والأعراض .