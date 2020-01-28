مطار الملك عبد العزيز يوجه بإرشادات هامة لتجنب عدوى «كورونا» الجديد
وجه مطار الملك عبد العزيز نصائح وإرشادات هامة للمسافرين لتجنب العدوى بفيروس ” كورونا الجديد ” .
وأوضح المطار تلك الإرشادات في انفوجرافيك توعوي كالتالي :
1- تجنب الإتصال بأشخاص مصابين .
2- غسل اليدين بالماء والصابون أو بالمنظفات الكحولية لمدة 20 ثانية .
3- تجنب التواجد بأسواق الحيوانات الحية أو الميتة أو المنتجات الحيوانية .
4- البقاء في المنزل وتجنب الإختلاط بالآخرين .
5- عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية .
6- تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس .
7- طلب الرعاية الصحية على الفور ، من خلال الإتصال بمقدم الخدمة الصحية هاتفياً وإعطائه معلومات عن السفر والأعراض .
اترك تعليقاً