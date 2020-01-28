التهم التي يواجهها «قاذف بنات نجران» والعقوبة المتوقعة
باشرت النيابة العامة إجراءاتها إزاء الفيديو الذى رصد مؤخرًا لشخص يقوم بسب وقذف فتيات الجامعة في نجران، واتهامهن بارتكاب الفاحشة.
وبحسب ما وثقه الفيديو المتداول، فأن صاحب المقطع ستوجه له عدة تهم منها السب والقذف والافتراء بأن الفتيات زانيات، بجانب التطاول على الجامعة، وتهمة أخرى متعلقة بالتصوير.
وبناءً على هذه التهم، فسوف يواجه قاذف الفتيات عقوبات قد تصل لثلاث سنوات، بجانب الجلد إلى ما يقرب من 600 جلدة، جانب عقوبات أخرى تشمل الغرامة.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2582 ] نشر منذ 8 ساعات
يستاهل وياليت اكثر بعد 👌
وش صار على قضية بشرى محجب !؟ ماذا حدث للااشخاص ألي تم القبض عليهم !؟ لماذا لايظهر حكم عادل تجاههم !؟ في نجران
fares[ عدد التعليقات: 1392 ] نشر منذ 6 ساعات
ان شاء الله ينمسك ويندعس على وجهه زي ما سب وشتم بنات الناس وابااءهم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 16356 ] نشر منذ 6 ساعات
يستاهل الخسيس
كلام مليان[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 6 ساعات
قليله 3 سنوات بحقه هذا اقل شي 5 وغرامه 100 الف وجلد وتشهير بالصحف صورته واسمه
تعليق[ عدد التعليقات: 512 ] نشر منذ 4 ساعات
لالا مانبغاه خليه مؤبد الى يعرف ان الله حق الخبيث وعقبال كل الي زيوا قريب ان شاء الله معاه
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 3 ساعات
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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محمد الدوسري[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل
خذ الزبدة[ عدد التعليقات: 584 ] نشر منذ 1 ساعة
أخشى ما أخشاه أن يكون هذا المقهى يضع مخدرات في المشروبات للبنات ويقعن ضحية للعمال مثل ما صار في مقهى القصيم ومقهى الرياض..لأن الزحمة عليه بالطريقة هذي تثير الشبهات..ونتمنى من مكافحة المخدرات التأكد من وضع المقهى.
أما القاذف فسينال جزاؤه المستحق حتى يعرف ان الله حق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92035 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل مايجيه من عقوبه ..