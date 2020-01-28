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بالفيديو.. «شاروخان» يثير الجدل بديانة أبنائه بعد إقراره بإسلامه

بالفيديو.. «شاروخان» يثير الجدل بديانة أبنائه بعد إقراره بإسلامه
أميرة خالد(صدى):

أثار نجم بوليوود شاروخان جدل كبير بفيديو جديد له تحدث فيه عن ديانة أبنائه الذين يعيشون بين أب ” مسلم ” وأم ” هندوسية ” .

وخلال الفيديو ، قال “شاروخان ” : أعترف بأنني مسلم، صحيح أنني لا أصلي الصلوات الخمس، لكنني أؤمن بمادئ الدين الإسلامي وأعتقد بأنه دين جيد .

وأضاف : عندما سألوني عن ديانة أبنائي في المدرسة قلت لهم انهم “هنود ” مشيراً إلى أنموضوع الدن لديه غير قابل للنقاش ، وأنه لم يفرض دين معين بالمنزل ليتم الإحتفال بجميع المناسبات والمهرجانات ، وأنه اختار أسماء أبنائه لا ترمز ليدين معين وهما ” آريان وسوهانا ” .

وأثارت تلك التصريحات جدل كبير بين مؤيد طريقة لتفكير شاروخان ، ومعارض لعدم تعليمه أبنائه صحيح الدين الإسلامي .


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