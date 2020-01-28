تأثير المخدرات على المرأة الحامل

سعيد العجل(صدى):

تعد المواد المخدرة من العقاقير التي تؤثر بشكل كبير على المرأة الحامل، حيث أنه يوجد خطورة كبيرة جداً على المرأة لتحمل أمور الحمل والمسؤولية ولأنها تكون طول الوقت مشغولة بتعاطي المخدرات .

يؤثر تعاطي المخدرات بشكل كبير على الأم الحامل ويمكن أن نذكر من الآثار الناتجة عن تعاطي المخدرات عند المرأة الحامل:

1– حدوث عملية الإجهاض لأن الأم تكون ضعيفة جداً وليس لديها مناعة كافية لحماية الطفل

2– موت الطفل داخل الرحم حيث أن الجنين قد لا يتحمل الجرعات المخدرة التي تتناولها الأم

3– التهاب البنكرياس .

4– الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي .

5– تشمع الكبد .

6– نقص إدرار الحليب بشكل ملحوظ بعد الولادة .

– تأثير المخدرات على الطفل إذا تمت ولادته حي :

1– عجز في النمو البدني والعقلي لدى الطفل إذا تمت ولادته من أم تتعاطى المخدرات .

2– حدوث تشوهات في القلب .

3– يصاب الطفل بفرط حركي ملحوظ .

4– حدوث تشوهات عديدة في الجهاز التناسلي .

5– حدوث تشوهات في عظام الجسم والعصلات .

6– الإصابة بأمراض في العيون .

7– تأخر نمو الجنين داخل الرحم مما يجعل حجمه صغيراً .

8– تسبب حدوث الوفاة للجنين بعد 72 ساعة من تعاطي الأم الحامل للهيروين والأفيونات الأخرى بكميات كبيرة بشكل مستمر .

9– حدوث تشنجات للطفل عقب الولادة .

– يجب أن تخضع النساء الحوامل للرعاية الصحية الكاملة أثناء فترة الحمل وتشمل تعاطي المخدرات والكحول وعمل تحليل شامل للأم الحامل في حال كونها تتعاطى المخدرات ، ويجب أن يتم ذلك في بداية الحمل قبل أن يتعرض الجنين لمخاطر المخدرات، وقد أكد الخبراء أن الإنسحاب من المخدرات لدى الأم الحامل يتطلب الكثير من الحذر حيث أن الأم الحامل تحتاج لإهتمام خاص خلال مرحلة سحب السموم من الجسم ويجب أن يتم ذلك تحت إشراف المختصين والخبراء في الطب النفسي وعلاج الإدمان .

أخصائية النساء والولادة بمستشفى الحمادي بالرياض الدكتورة:ماجدة ملك