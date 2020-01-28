بالأسماء.. مطار الملك عبدالعزيز الجديد يستقبل 43 وجهة دولية وداخلية

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للطيران عن نقل عدد من الوجهات الدولية والداخلية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد ” الصالة 1 ” .

وشملت الوجهات الدولية: ” فرانكفورت، ميلان، فينا، جنيف، الخرطوم، بيروت، القاهرة، الإسكندرية، شرم الشيخ، نيروبي، أربيل، وعمان”أبوظبي، البحرين، مسقط، الكويت، أثينا، روما، ميونخ.

وضمت الوجهات الداخلية المنقولة للمطار الجديد ( بيشة، عرعر، طريف، رفحاء، الباحة، القيصومة، الجوف، الدوادمي، ينبع، وادي الدواسر، تبوك، شرورة، حائل، نجران، جازان، وأبها، الدمام، القصيم، القريات، الأحساء، الطائف، العلا، الوجه).