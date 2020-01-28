بالفيديو.. رجل يستسلم لنمر عملاق وينجو من الموت بخدعة عجيبة

أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو حيلة عجيبة وسرعة بديهة أنقذت رجل هندي من الموت المحقق بعدما طارده نمر ونجح في محاصرته .

وأظهر الفيديو النمر وهو يطارد مجموعة من الرجال بعدما فاجأئهم في أحد الغابات ، ونجح الجميع في الفرار عدا ذلك الرجل الذي تأكد أنه سيتحول لوجبه عشاء في ثوان .

وفاجأة قرر الرجل أن يوهم النمر بأنه قد مات ، وبالفعل رقد على الأرض وتظاهر بأنه جثة هامدة لمدة ثوان مرت كأنها سنوات ، فأصاب النمر بالحيرة حتى بات يفحصه بمخالبه ثم تركه وفر بعيداً وسط صراخات أصدقائه حيث شعر بالخطر .

وحقق الفيديو انتشار واسع ، مع التعجب بنجاة الرجل من الموت بتلك الحيلة التي لم تكن تخطر على بال أحد .