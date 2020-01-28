رجل يقاضى زوجته فى المحكمة بسبب النوم بدرى والأفلام القديمة

القاهرة(صدى):

انتهت قصة حب بين رجل مصرى يبلغ من العمر 36 عام وفتاة تصغره ب 6 سنوات بقيام الأول برفع دعوى ضدها في المحكمة للمطالبة بتطليقها بعد مرور عامين فقط على زواجهما.

وأوضح الرجل أنه أقدم علي هذه الخطوة بعد أن ضاق من تصرفاتها، مشيرًا إلى أن زوجته لا تراعي مشاعره، وتتعمد الاستيقاظ من النوم في الفجر، والنوم مبكرًا من الساعة السادسة مساءً، بجانب عشقها للأفلام القديمة .

وأكد الرجل أنه لم يعد يتحمل تصرفاتها لذلك أقدم علي رفع دعوى قضائية ضدها للمطالب بالطلاق للضرر منها.