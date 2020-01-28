بالفيديو..«الصحة» تكشف حقيقة انتقال عدوى كورونا الجديد عبر البضائع المستوردة من الصين

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الصحة عن حقيقة انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد عبر البضائع المستوردة من الصين .

وأكد الدكتور أحمد الحقوي مدير عام مكافحة الأمراض المعدية أنه لا تكمن خطورة في البضائع المشحونة من الصين وأنها ليس لها علاقة بنقل العدوى .

وأوضح أن الفيروس لا يستطيع أن يعيش فترات طويلة خارج جسم الإنسان وأن البضائع ليست من وسائل نقل العدوى .