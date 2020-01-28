بالفيديو..«الصحة» تكشف حقيقة انتقال عدوى كورونا الجديد عبر البضائع المستوردة من الصين
كشفت وزارة الصحة عن حقيقة انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد عبر البضائع المستوردة من الصين .
وأكد الدكتور أحمد الحقوي مدير عام مكافحة الأمراض المعدية أنه لا تكمن خطورة في البضائع المشحونة من الصين وأنها ليس لها علاقة بنقل العدوى .
وأوضح أن الفيروس لا يستطيع أن يعيش فترات طويلة خارج جسم الإنسان وأن البضائع ليست من وسائل نقل العدوى .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33003 ] نشر منذ 41 دقيقة
نسأل الله السلامه للجميع
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 28 دقيقة
البضائع المستوردة لا تحمل الجراثيم فعلا وخط الدفاع الاول للملكة هو المطارات والمنافذ البرية الحدودية حيث يجب تعقيم الاماكن والطائرات القادمة بصفة دائمة بالمطهرات من الجراثيم على مدار الساعة والابلاغ عن أي حالة مرضية فورا وتجهيز مخيمات حجر صحى بالقرب من المطارات والمنافذ الحدودية للطوارى .