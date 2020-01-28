مدير جامعة شقراء : نعمل على تحقيق أهداف الرؤية ونظام الجامعات الجديد

بدر الحارثي(صدى):

قام معالي مدير جامعة شقراء أ.د . عوض بن خزيم الأسمري يوم الأثنين 2- 6 – 1441هـ / الموافق 27-1-2020 بزيارة كلية العلوم و الدراسات الإنسانية بثادق و الإلتقاء بقيادات الكلية و أعضاء هيئة التدريس و التحاور معهم بشأن متطلبات العملية الأكاديمية في المرحلة القادمة .

وقد رافق معاليه في الجولة وكيل الجامعة الأمير الدكتور ممدوح آل سعود ، وعميد الكلية د .سعود القوس ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ، و تحدث معالي مدير الجامعة في اجتماع مع قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس : تستعد الجامعة للدخول في مرحلة جديدة من العمل الأكاديمي تتركز على تحقيق معظم رؤية المملكة 2030 التي نفذت الجامعة العديد من برامجها وفقا لما جاء في الرؤية من برامج ، وإعادة هيكلة الكليات و التخصصات بمايتوافق والخطة الأستراتيجية للجامعات التي تم إعتمادها والعمل بها.

فقد بدأت بعض الكليات بتطبيق الهيكلة الجديدة التي تتوافق ومتطلبات سوق العمل ، حيث تعمل الجامعة على تحقيقها خدمة لطلابها وطالباتها في مواكبة المتطلبات الوظيفية وإحتياجات سوق العمل .

وأضاف د. عوض الأسمري : هذه الخطوات تأتي متوافقة مع خطط و توجهات نظام الجامعات الجديد وما يحمله من مضامين تهدف إلى تعزيز الجودة و التأهيل أكاديمي المميز ، فالمرحلة القادمة تشهد تنافسية للحصول على أفضل الفرص الوظيفية .

و قال معالي مدير جامعة أن كلية العلوم بثادق تحظى بموقع إستراتيجي مميز لتنفيذ برامج ودبلومات أكاديمية نظراً لقربها من الرياض ووقوعها على (طريق الرياض – القصيم السريع ) الذي يمكنها من التواصل السريع والتعاون مع الجامعات القريبة منها ، وهذا يجعلها تحظى بإمكانية تنفيذ برامج مشتركة لخدمة طلاب وطالبات المحافظة .

بعد ذلك توجه معالي مدير الجامعة الساعة الرابعة عصراً إلى المجمع الأكاديمي للطالبات ورافقه في الجولة سعادة الوكيل الامير ممدوح آل سعود و عميد الكلية الدكتور سعود القوس في جولة على المجمع الأكاديمي للتعرف عن قرب لمدى حاجات المجمع الهندسية .

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة معالي مدير الجامعة على كليات الجامعة في المحافظات ولقاء أعضاء هيئة التدريس لتوضيح الإجراءات التطويرية في المرحلة القادمة .