بالفيديو..شاب يسخر من اعتبار البعض فيروس كورونا دليلا على الغضب الإلهي

خالد الظفيري(صدى):

استنكر شاب كويتي، تعامل البعض مع انتشار فيروس كورونا في الصين، على أنه دليلا على الغضب الإلهي.

وسخر الشاب من الأمر، حيث أن نفس الأشخاص عند إصابة مجتمعاتهم بمرض أو كارثة ما، يعتبرونها ابتلاءا من الله وليس غضبًا، مستشهدًا بمرض الطاعون قديما.

وطالب الشاب بالتعامل مع الأمر بإنسانية، وذلك ردًا على الشامتين في الصين بتفشي فيروس كورونا.

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