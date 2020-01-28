بالفيديو..شاب يسخر من اعتبار البعض فيروس كورونا دليلا على الغضب الإلهي
استنكر شاب كويتي، تعامل البعض مع انتشار فيروس كورونا في الصين، على أنه دليلا على الغضب الإلهي.
وسخر الشاب من الأمر، حيث أن نفس الأشخاص عند إصابة مجتمعاتهم بمرض أو كارثة ما، يعتبرونها ابتلاءا من الله وليس غضبًا، مستشهدًا بمرض الطاعون قديما.
وطالب الشاب بالتعامل مع الأمر بإنسانية، وذلك ردًا على الشامتين في الصين بتفشي فيروس كورونا.
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مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله ليس كمثله شيء…إذن لا يفرح و لا يغضب و لا يحزن
هذا من صفات البشر…الأمراض من صنع الإنسان نفسه..نتيحة التلوث في البيئة تعاطي المخدرات والسجائر والمسكرات والتهور في قيادة السيارة..عدم النظافة. اكل الحيوانات الحاضنة للبكتيريا والفيروسات و بيض الديدات الشريطية..واكلها منتشر في دول آسيا والصين