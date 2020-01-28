بالفيديو.ردة فعل رجل وزوجته فاجأتهما كلاب ضالة بالدمام
وثق مقطع فيديو، لحظة هجوم كلاب ضالة على رجل يحمل طفلاً فوق أكتافه، وزوجته أثناء خروجهما من المنزل بالدمام.
وبدا الذعر على الرجل والمرأة، فور هجوم الكلاب عليهما، حيث هرولا إلى المنزل خوفاً من ملاحقة الكلاب لهما.
وطالب متدولوا المقطع، بضرورة القضاء على الكلاب الضالة المنتشرة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32997 ] نشر منذ 1 ساعة
افا لا نامت اعين الجبناء
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6975 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله ربنا سلمهم
تعليق فقط[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 50 دقيقة
ابو عمار
الانسحاب من الشجاعه
وخصوصا ان الرجل لم يكن لوحدة وبعدين مالذى يضمن توفر العلاج لو تعرض للعض؟
عاطف الصعيدى[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 47 دقيقة
فارق كبير بين من يهرب من بضعة كلاب ضاله وبين من يرمى بجسده اسفل عجلات القطار ليحمى ابنته من الموت…..حقا لا نامت اعين الجبناء
ابونايف[ عدد التعليقات: 2032 ] نشر منذ 15 دقيقة
هههههههه حلللللوه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 9 دقائق
هذا اللي يقول لا نامت اعين الجبناء انتا صاحي ولا تستهبل يعني يرمي نفسه على النار عشان يوريك قوته لو عض الطفل وش بتقدم له بس خلك مكانك ولا تسمع شيلات كثير