بالفيديو.ردة فعل رجل وزوجته فاجأتهما كلاب ضالة بالدمام

علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة هجوم كلاب ضالة على رجل يحمل طفلاً فوق أكتافه، وزوجته أثناء خروجهما من المنزل بالدمام.

وبدا الذعر على الرجل والمرأة، فور هجوم الكلاب عليهما، حيث هرولا إلى المنزل خوفاً من ملاحقة الكلاب لهما.

وطالب متدولوا المقطع، بضرورة القضاء على الكلاب الضالة المنتشرة.