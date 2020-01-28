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بالفيديو.ردة فعل رجل وزوجته فاجأتهما كلاب ضالة بالدمام

بالفيديو.ردة فعل رجل وزوجته فاجأتهما كلاب ضالة بالدمام
علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة هجوم كلاب ضالة على رجل يحمل طفلاً فوق أكتافه، وزوجته أثناء خروجهما من المنزل بالدمام.

وبدا الذعر على الرجل والمرأة، فور هجوم الكلاب عليهما، حيث هرولا إلى المنزل خوفاً من ملاحقة الكلاب لهما.

وطالب متدولوا المقطع، بضرورة القضاء على الكلاب الضالة المنتشرة.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32997 ] نشر منذ 1 ساعة

افا لا نامت اعين الجبناء

[ عدد التعليقات: 6975 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله ربنا سلمهم

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 50 دقيقة

ابو عمار
الانسحاب من الشجاعه
وخصوصا ان الرجل لم يكن لوحدة وبعدين مالذى يضمن توفر العلاج لو تعرض للعض؟

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 47 دقيقة

فارق كبير بين من يهرب من بضعة كلاب ضاله وبين من يرمى بجسده اسفل عجلات القطار ليحمى ابنته من الموت…..حقا لا نامت اعين الجبناء

[ عدد التعليقات: 2032 ] نشر منذ 15 دقيقة

هههههههه حلللللوه

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 9 دقائق

هذا اللي يقول لا نامت اعين الجبناء انتا صاحي ولا تستهبل يعني يرمي نفسه على النار عشان يوريك قوته لو عض الطفل وش بتقدم له بس خلك مكانك ولا تسمع شيلات كثير

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