رجل أعمال يهدد قاض بالفصل والسجن

نايف السالم(صدى):

اتهمت النيابة العامة في جدة، رجل أعمال، بالتطاول على قاضي محكمة، خلال جلسة قضائية، في دعوى خلاف أسري بينه وشقيقين له.

ويواجه رجل الأعمال، تهمة التطاول على القاضي، واتهامه بالغش والتدليس والجهل، والتعدي عليه بتهديده بالفصل والسجن، إضافة إلى التطاول على شخصيات عامة واتهامها بالكذب والنصب والتزوير.

وجاء ذلك خلال جلسة لفض نزاع أسري بين رجل الأعمال وشقيقيه، حيث زعم أن أحدهما زوّر مستندات ووثائق استولى بها على أمواله وثروته، وأن أحدهما صدر عليه أمر قبض وهو يعيش خارج المملكة.