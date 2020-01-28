رجل أعمال يهدد قاض بالفصل والسجن
اتهمت النيابة العامة في جدة، رجل أعمال، بالتطاول على قاضي محكمة، خلال جلسة قضائية، في دعوى خلاف أسري بينه وشقيقين له.
ويواجه رجل الأعمال، تهمة التطاول على القاضي، واتهامه بالغش والتدليس والجهل، والتعدي عليه بتهديده بالفصل والسجن، إضافة إلى التطاول على شخصيات عامة واتهامها بالكذب والنصب والتزوير.
وجاء ذلك خلال جلسة لفض نزاع أسري بين رجل الأعمال وشقيقيه، حيث زعم أن أحدهما زوّر مستندات ووثائق استولى بها على أمواله وثروته، وأن أحدهما صدر عليه أمر قبض وهو يعيش خارج المملكة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32997 ] نشر منذ 1 ساعة
راح فيها الاهبل
يهدد القاضي
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45441 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 29 دقيقة
الاباء يورثون الأبناء أموال طائلة بدون وصية مصدقة من المحكمة او تقسيم التركة في حالة حياة الاب.
التطاول على القاضي يكشف ان رجل الأعمال ورث المال ولم يتعب فيه ليقدر عظم المسؤولية التي من صميم عمل القضاة
يوجد محكمة ابتدائية و استئناف و محكمة عليا..التقاضي في السعودية له مؤسساته..
وليس قضاء عرفي يقضي فيه شيخ القبيلة او العشيرة.