بالفيديو..رد الجبير يصفع صحفية تركية حاولت إحراجه

عادل الحربي(صدى):

صفع وزير الشئون الخارجية عادل الجبير، صحفية تركية سألته عن دور المملكة في قضية اللاجئين السوريين.

وجهت صحفية تركية سؤالا إلى الجبير قائلة: نحن في تركيا نستضيف 2.5 مليون لاجئ سوري، والسعودية لا تستضيف أي لاجئ، ماذا عن سياسة المملكة العربية السعودية تجاه اللاجئين السوريين؟.

وأفحم الجبير برده الصحفية، قائلا: اعتقد أننا يمكننا شرح موقفنا تجاه قضية اللاجئين السوريين، حيث إن العاهل السعودي أمر باستقبال كافة اللاجئين السوريين.

وأضاف: أصدرت السعودية مليوني ونصف تأشيرة للاجئين السوريين، لا يزال يعيش منهم ما يقرب من 800 ألف سوري في السعودية.

وتابع: حرصنا على ألا يعيش أحد منهم في خيمة أو في مخيمات، بل حصلوا على الإقامة الكاملة، حتى يتمكن أبناؤهم من التعلم، ويحصلوا على الرعاية الصحية اللازمة، والتأمين الاجتماعي، وفق ما أمر به العاهل السعودي.

وأضاف: حرصنا ألا نتفاخر بهذا الأمر في الإعلام والتلفزيون، لأنهم في بيتهم، وهذه أخلاقنا حماية ما يحتاج إلى الحماية، وهو ما قمنا به مع اليمنيين أيضا.

وتصدر الجبير قائمة تويتر، بعد رده الذي أفشل على الصحفية التركية محاولتها في إحراجه.