الجارالله لخطيبة خاشقجي المزعومة: «يا بقة بالدعيسة»

خالد الظفيري(صدى):

سخر الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، من تصريحات الإخوانية خديجة جنكيز، التي تزعم ملاحقتها، من قبل أجهزة الأمن السعودي.

وقال الجار الله: هذا الخبر أوردته قناة الجزيرة، ونقول لخديجة، في مثل عند أهل القصيم يقول «يا بقة بالدعيسة».

وتابع ساخرا: إذا خديجة وقناة الجزيرة، ما فهمت المثل، اتصلوا بواحد من القصيم يشرح لكم هذا المثل.

ويقال المثل المذكور، للأشخاص الذين يعطون حجما أكبر من حجمهم الطبيعي، والدعيسة بلدة قديمة غرب بريدة يكثر فيها النخل والزرع، والبقة صغيرة مقارنة بمجموعة من المزارع.