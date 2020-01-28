الحوار الذي دار بين حسن نصرالله وابنة قاسم سليماني

بيروت(صدى):

اجتمع الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بزينب سليماني، ابنة الإيراني الهالك قاسم سليماني.

وقال نصر الله مخاطبًا زينب سليماني: الله سبحانه وتعالى شرفهما (سليماني والمهندس) بالجهاد والشهادة.

وكانت زينب قد ظهرت بعد أيام على مقتل والدها، في مقطع فيديو وهي توجه رسالة إلى حسن نصر الله الذي اجتمع به والدها قبل يوم من اغتياله في بغداد.

وطالبت زينب سليماني من نصر الله الثأر لوالدها، كما وجهت رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة له أن «قتل والدها لن يمحو ذكراه».

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