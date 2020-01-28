عاملة تحرق كفيلها المُسن بحائل

علي العنزي(صدى):

كشفت الجهات الأمنية بحائل، ملابسات وفاة مسن إثر اشتعال النار بشقته، وذلك بعد مرور شهر على الواقعة.

وكانت عائلة المسن قد أبلغت الجهات الأمنية، بملاحظتهم مؤخرا، وجود سيارة يستقلها عمالة من الجنسية الهندية داخل القرية التي يقطنوها، وكانوا يسألون عن بيت المسن مدعين أنهم شركة شحن، حضروا من محافظة المجمعة لاستلام حقائب من العاملة لإرسالها للهند.

وبتفتيش الشرطة محتويات الحقيبة اتضح احتواؤها على١٢٠ ألف ريال، وباستجواب العاملة اعترفت بأنها كانت عازمة على الهروب مع العمالة، وأنها حصلت على المبلغ بعد أن أقدمت على التخلص من كفيلها المسن بإحراقه.

وتم إيقاف العاملة لإحالتها لجهات الاختصاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.