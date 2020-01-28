  • الإثنين 27

    يناير

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  3. لحظة توجيه ليزر إلى طيار أثناء هبوط طائرته

لحظة توجيه ليزر إلى طيار أثناء هبوط طائرته




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