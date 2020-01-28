«كورونا» الجديد يثير الذعر قبل شهور من أولمبياد طوكيو

طلال الغامدي(صدى):

تزامنا مع استعدادات اليابان لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020، ظهرت مخاوف بخصوص فيروس «كورونا» الجديد.

وأثر انتشار الفيروس القاتل، بالفعل على الأحداث المتعلقة بالأولمبياد والتي يتنافس فيها الصين، حيث تم إلغاء مباريات ملاكمة والتي كان مقرر لها أن تقام في ووهان.

وقال رئيس الجمعية اليابانية للأمراض المعدية كازوهيرو تاتيدا: علينا أن نكن حذرين من هذه الأنواع من الأمراض المعدية والتي ستظهر في أولمبياد طوكيو، والتي تشهد تجمعات جماهيرية وتزيد فيها المخاطر من إمكانية انتقال الأمراض المعدية والبكتيريا.

وأكدت اللجنة المنظمة للأولمبياد، أنها تنسق مع السلطات اليابانية بشأن هذا الأمر، قائلة : «التدابير ضد الأمراض المعدية تشكل جزءً هامًا من خططنا لتكون البطولة آمنة».