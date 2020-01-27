وسط حضور مميز المصور ناصر الحربي يدشن معرض تناغم الطبيعة

محمد السعران تصوير: فارس غيث(صدى):

دشن المصور ناصر الحربي مساء أمس الأثنين المعرض الخاص به والذي اطلق عليه عنوان “تناغم الطبيعة” والذي يقام في مقهى مكانة بالرياض.

وانطلق حفل التدشين والذي حضره عدد من الزوار والمهتمين بالتصوير في الطبيعة بعرض لصور لبعض الحيوانات التي التقطها المصور ناصر الحربي في عدة زيارات ماضية لغابات أفريقيا والتي لاقت استحسان الحضور، ثم استمع الحضور لمحاضرة للمصور ناصر الحربي التي تحدث فيها عن طرق التصوير في الطبيعة وكذلك عن معلومات يستفيد منها مصور الطبيعة أيضاً بعض المواقف التي حدثت له أثناء التقاط صور الحيوانات في الغابات ثم أجاب عن استفسارات الحضور .

وفي نهاية المحاضرة قدم مقهى مكانة درعاً تذكارياً للمصور ناصر الحربي فيما قدم الزوار شكرهم وتقديرهم واستحسانهم لما قدمه الأستاذ/ ناصر الحربي من معلومات ولوحات فنية ابهجت الحضور.

الجدير بالذكر أن المعرض مستمر حتى الخميس المقبل في مقهى مكانة شمال العاصمة الرياض.