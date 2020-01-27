اتفاقية تعاون مجتمعي بين “السعودية للكهرباء” وجمعية مرض الزهايمر

حامد العمري(صدى):

وقعت اليوم، الشركة السعودية للكهرباء والجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، اتفاقية تعاون مجتمعي، حيث وقع من جانب الشركة الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن حسين السديري، ومن جانب الجمعية عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد القطان، وذلك على هامش مؤتمر الزهايمر الدولي الرابع 2020، تحت رعاية صاحب السمو الملكي أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، المنعقد في قاعة المؤتمرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وتم تكريم الشركة؛ لدعمها ورعايتها للجمعية من صاحب السمو الملكي فيصل بن بندر آل سعود، أمير منطقة الرياض تسلمه فهد السديري.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ “السعودية للكهرباء”، أن الإتفاقية تأتي ضمن جهود الشركة في المسؤولية الاجتماعية ودعم المؤسسات المجتمعية وهي تهدف إلى: نشر الوعي حول مرض الزهايمر وسبل الوقاية منه، وإطلاق المشاريع التوعوية والخدمية المباشرة للمرضى ودعمهم ومساندتهم نفسياً واجتماعياً وعينياً، إضافة إلى تدريب وتأهيل مقدمي الرعاية واستقطاب الكفاءات العالمية ذوي الخبرة والاختصاص للاستفادة من خبراتهم وتأهيل ذوي المرضى، وتدريب وتأهيل المتطوعين وقادة الفرق التطوعية واستقطاب الكفاءات العالمية ذوي الخبرة والاختصاص للاستفادة من خبراتهم لتفعيل لجنة التطوع.

وأشار إلى أن الاتفاقية تنص على: إشراك من يرغب من موظفي الشركة ضمن برامج الجمعية المباشرة للمرضى (الزيارات الميدانية والتوعية بالسلامة الكهربائية للمسنين، وزيارة المرضى). كما تدعم الشركة برامج الجمعية المختلفة عبر لجنة التطوع والعضوية ولجنة مقدمي الرعاية، إضافة إلى إطلاق حملة دعم توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية بالتعاون مع الشركة، وإشراك من يرغب من مرضى الزهايمر من أسر موظفين “السعودية للكهرباء” ضمن برامج الجمعية والأنشطة الاجتماعية الخاصة بها، وإتاحة مرافق الشركة لتستفيد الجمعية منها وذلك بتنسيق مسبق على أن يتم تزويدها قبل وقت كاف (بالوقت، العدد والتاريخ).

وأضاف السديري أن الاتفاقية تنص أيضاً على حصر مرضى أسر منسوبي الشركة، وتنظيم زيارات ميدانية لهم للكشف والتشخيص وتقييم حالة الأسر في منازلهم ومرحلة المرض لتقديم الدعم، إضافة إلى إطلاق حملة توعوية بمرض الزهايمر لمنسوبي الشركة، وإرشادهم إلى الطرق الصحيحة للتعامل مع المريض في مرافق الشركة ووسائل التواصل الاجتماعي، وأخيراً تدريب الممرضات التابعات لمرضى أسر المنسوبين وتزويدهن بالمهارات الأساسية لتمكينهن من التعامل مع المرضى بصورة صحيحة ومهنية.