أبها يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الهلال 

نواف السالم(صدى):

وقع التونسي عبدالرزاق الشابي مدرب فريق أبها في مأزق صعب قبل مواجهة الهلال الجمعة المقبل في الجولة الـ16 من دوري المحترفين، وذلك بسبب إصابة الثلاثي التونسي سعد بقير، والنيجيري روبن جابرييل، وأحمد الحبيب وغيابهم عن التدريبات.

وطالب الشابي اللاعبين قبل انطلاق التدريبات بنسيان خسارتهم الأخيرة أمام الفيصلي، قبل أن تبدأ الحصة التدريبية بالتكتيك واللياقة ومناورة على منتصف الملعب.

وكان بقير توج بجائزة لاعب الشهر في الدوري خلال الأسبوع الماضي، في وقت سيتحدد مشاركته وزميليه روبن والحبيب في المباراة المقبلة.