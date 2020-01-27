بالصور.. طفل يولد برأس يبرز منه جزء من المخ

واشنطن(صدى):

وُلد طفل بأوستن في ولاية تكساس الأمريكية، برأس صغير مشوه يبرز منه جزء من المخ في المقدمة.

وقال الأطباء معنيون بحالته إنه لن يستطيع الحياة لأكثر من عدة أيام بعد ولادته، ولكن حقق الطفل المعجزة وتحداهم جميعًا، حيث عرضوا على والدي الطفل “عوزي جوردن” إجراء عملية إجهاض للطفل قبل ولدته.

وذلك بعد أن أثبتت فحوصات ما قبل الولادة أن نسب نجاته من مرض ضمور المخ ضعيفة، وهو ما رفضه الوالدين.

ورجح الأطباء قبل الولادة أن الطفل “عوزي” لن يكمل أيامه الأولى بعد الولادة، ولكن الطفل تحداهم جميعًا ووصل إلى عيد ميلاده الأول في أكتوبر الماضي، بعد أن تم إصلاح الانتفاخ الدماغي الظاهر في رأسه بالجراحة!

وقال الباحثون إن حوالي واحد من بين كل 10500 طفل مولود في الولايات المتحدة لديهم دماغ بهذا الشكل الغريب.