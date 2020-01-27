الراجحي: مهن المحاسبة والمراجعة الأكثر احتياجا لدى القطاع الخاص

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن مهن المحاسبة والمراجعة من أكثر المهن احتياجاً لدى القطاع الخاص إذا ما تمت مقارنتها ببقية المهن.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى المحاسبين السعودي (SAF)، في جلسة بعنوان: «توطين المهن المالية وتمكين المؤهلين لتبوّء الوظائف القيادية في القطاع الخاص»، أن متوسط أجور العاملين السعوديين في هذه المهن يبلغ ما يقارب 7000 ريال، وإمكانية التأنيث فيها عالية نظرا لطبيعة المهام التي تتطلب الدقة وعدم الاحتياج للعمل الميداني غالبا.