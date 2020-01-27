بالفيديو.. السند يوضح حكم الصلاة في مرابض الغنم والبقر

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ عبدالرحمن السند، اليوم الأثنين، حكم الصلاة في مرابض الغنم والبقر.

وقال الشيخ خلال برنامج ” يستفتونك ” لم يرد فيه نهي، ففي الاصل أن في الأرض طهورًا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً”.

وأضاف : ففي الأصل أن الأرض الطهارة فلم يرد النهي عن الصلاة في وضع معين وورد النهي في الصلاة عن الأرض التي تكون مواطن للإبل فقط.