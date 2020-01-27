بالفيديو.. أول امرأة تصل إلى الحرم المكّي بدراجة هوائية للقيام بالعمرة

نايف السالم(صدى):

نجحت الرحالة التونسية الشابة سارة حابة، في الوصول إلى مكة المكرمة لأداء العمرة بعد رحلة دامت 44 يوما بين مصر والسودان.

وأوضحت سارة أنها شعرت ببعض الخوف من عدم السماح لها بدخول حدود المملكة، كون نظام التأشيرات السياحية كان في بدايته ويسمح للسياح بالدخول من معابر محدّدة منها الرياض، لكن ليس من ميناء جدّة.

وقالت إنها استغرقت أكثر من ٦ ساعات في الميناء، بعد أن طلبت السلطات السعودية منها تركيب لوحة منجمية لدراجتها الهوائية.

وقالت سارة إنها كانت أوّل من يدخل السعودية عبر ميناء جدّة بنظام التأشيرات السياحية، الذي انطلقت السعودية في العمل به قبل فترة قصيرة، وفي مكة التقت بشقيقها، القادم من فرنسا، ودخلت الحرم المكّي بدرّاجتها الهوائية وقت صلاة الجمعة، وقامت بمناسك العمرة مع شقيقها فور وصولها.