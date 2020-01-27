الشباب يوقع مع الثنائي عادل عطيف وعبدالله أبوعامرية

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادى الشباب عن حصولها على توقيع الثنائي عادل عطيف مواليد 2003، وعبدالله أبو عامرية جناح أيسر مواليد 2002.

ويأتي ذلك في إطار سعى إدارة النادي لتعزيز صفوف الفريق من أجل المواصلة على المنافسات المختلفة التى يخوضها الفريق.

وكانت إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البطان، أعلنت رسميا، عن التوقيع مع الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب إشبيلية.

وتعادل نادي الشباب سلبيًا مع الهلال فى الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي الشباب حاليا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة من 15 مباراة خاضها حتى الآن.