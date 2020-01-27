تذمر وغضب من تأخر رواتب منسوبي هيئة الحياة الفطرية

خاص(صدى):

اندلع غضب وتذمر عدد من منسوبي الهيئة السعودية للحياة الفطرية، لتأخر نزول رواتبهم اليوم الاثنين، لهذا الشهر الأمر الذي جعلهم يتواصلون مع مسؤول الرواتب بشؤون الموظفين بالهيئة لمعرفة سبب التأخر.

وأوضح الموظفون المتذمرون، أنهم أفادوهم بأن سبب التأخير هو أن مسير الرواتب لم يتم عمله حتى هذه اللحظة، وذلك بسبب ترقيتهم الشهر الماضي أو تكليف بعضهم لجهات أخرى؛ ليعرب الموظفون المرقون عن تذمرهم من تعامل زملاءهم معه وأنهم لايستحقون هذه المكافأة السيئة لترقيتهم.

وحملوا إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين بالهيئة هذا التأخير الذي يمس حق من حقوقهم؛ حيث أنه يترتب عليه آثار سلبية مع البنوك والأقساط الشهرية والتزاماتهم المالية مع الآخرين، كما أنه الرافد الوحيد لإعاشتهم وإعاشة أسرهم ومصاريف علاجهم.