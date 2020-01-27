وفاة عارضة الأزياء المغربية «كاميليا المراكشي» داخل السجن

مليكة فؤاد(صدى):

توفت عارضة الأزياء المغربية ”كاميليا المراكشي“ المعروفة بـ“كاميليا اللعبي“ داخل السجن، مما أثارالكثير من التساؤلات والاتهامات.

وقالت مندوبية السجون في توضيح لها: ”مباشرة بعد إيداعها المؤسسة، صرحت السجينة للطاقم الطبي بأنه سبق لها أن كانت نزيلة بأحد المستشفيات بسبب مشاكل في الكلى، مؤكدة أنها لا تعاني من أي أمراض مزمنة وأنها لا تتبع أي علاج خاص، كما بين الفحص الأولي عدم وجود أية إصابات أو كدمات على جسدها“.

أضافت أنه ”وبتاريخ 24 يناير 2020، ظهرت على المعنية بالأمر حالة من الاضطراب في الوعي، مما استدعى نقلها فورا إلى مستشفى الغساني بفاس، حيث وضعت تحت المراقبة الطبية، إلى أن توفيت بتاريخ 26 يناير بنفس المستشفى“.

وصرح مصدر مقرب منها أنها لم تكن تعاني أي مرض، وأن سبب وفاتها حالتها النفسية التي تأثرت كثيرا باعتقالها، وهو ما يعرف باللهجة الشعبية المغربية بـ“الفقصة“.