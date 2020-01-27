بالفيديو.. مقيم عقاري: من حقك طلب صور الأرض أثناء الحفر والبناء

نايف السالم(صدى):

كشف المهندس بندر المعارك، مقيم عقاري معتمد، اليوم الاثنين، عن مهمة المقيم العقاري في عملية بيع وشراء العقارات لافتًا إلى أنها تتمثل في وضع سعر وقيمة للعقار المراد شراؤه والتعامل على أساس معايير محددة.

وأوضح بندر المعارك، خلال مشاركته مع برنامج ” تم ” على فضائية ” SBC “، أن واحدة من المعايير التي يضعها المقيم العقاري في حسبانه هي جودة البناء وجودة التشطبيات وسمعة المطور العقاري.

وأكد ” المعارك ” أنه قبل أن تشتري من حقك أن تعرف الضمانات؛ حيث أن هناك ضمانات موجودة في السوق ولها عرف ابتداءً من الهيكل الإنشائي فمن المفترض أن يكون عليه ضمانًا 10 سنوات كحد أدنى؛ فضلًا عن طلب صور الأرض قبل العقار أثناء الحفر والبناء.

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