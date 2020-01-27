الخلفية المعتمة خاصية جديدة على «واتساب»

وكالات(صدى):

قدم تطبيق «واتساب» خدمة الخلفية المعتمة بعد إبداء الكثيرين رغبتهم في ذلك وخاصة في الأجواء المظلمة.

وتأتي هذه الخاضية لأن بياض خلفية «واتساب» مضر أيضا للعين، وتصميم خلفية معتمة يجعله أكثر راحة بالعين البشرية، كما أنه أقل استهلاكا لطاقة البطارية.

وتتيسر هذه الخدمة لمستخدمي نسخ نظام التشغيل «أندرويد»، ونسخة «واتساب» التجريبية (beta 2.20.13) من التطبيق، ولم تتوفر على هاتف «آيفون» حتى الآن.

ويمكن لتفعيل الخاصية، الذهاب إلى إعدادات المحادثة، واختيار معتم أو مضيء عبر إعدادات النظام.