8 وظائف إدارية وهندسية وتقنية شاغرة في شركة المياه الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المياه الوطنية، عن توفر 8 وظائف إدارية وهندسية وتقنية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، تحت مسمى (مسؤول نظم، وأخصائي علاقات عامة، ومهندس مدني)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.

واشترطت الشركة، لوظيفة مسؤول نظم (للجنسين – وظيفتان):- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (نظم معلومات).- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متقدم)؛ فيما أخصائي علاقات عامة (للجنسين – وظيفتان):- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الإعلام والإتصال).

وأكدت على إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط)؛ بينما مهندس مدني (للجنسين – العدد 4 وظائف):- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الهندسة المدنية).- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متقدم).

وشددت على ضرورة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه، كما ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص؛ بينما أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

ويجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً؛ حيث أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/01/27م، وينتهي بتاريخ 2020/03/ 27، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

1- مسؤول نظم (للجنسين – وظيفتان):هنــــــا.

2- أخصائي علاقات عامة (للجنسين – وظيفتان):هنـــا.

3- مهندس مدني (للجنسين – العدد 4 وظائف):هنــــــا.