وظيفة تقنية بمجال الأمن السيبراني في شركة نجم لخدمات التأمين بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نجم لخدمات التأمين عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن وجود وظيفة تقنية بمجال الأمن السيبراني، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي مواجهة التهديدات السيبرانية).

واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال الأمن السيبراني.

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الإثنين 2020/01/27م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة يرجي زيارة الرابط التالي: هنـــــــا.