حضر زفاف حبيبته ثم ترك رسالة مؤلمة على متن طائرة الخطوط السعودية
أصبحت قصص الحب كثيرة في زمننا هذا منها الحقيقي ومنها المزيف، وقد عاش أحد المواطنين قصة حب مختلفة عن الأخريات على الأٌقل في نهايتها.
فكان المواطن ضحية للظروف الاقتصادية وتعنت الآباء، لكنه قرر إنهاءها بطريقة مبتكرة، فإن لم تُخلّد في التاريخ فستنتشر في حينها.
وبدأت القصة بإعجاب فـ حُب فـ هُيام فـ نسيان لما بعد ذلك، إذ أن الظروف والحياة وأحيانًا الأهل يكونون عقبة في إكمال الطريق.
وحاول المواطن التقدم لخطبة حبيبته، لكن يبدو أن والدها ذو طباع طامعة كبعض الآباء، فطلب أشياءًا تعجيزية بالمقارنة بظروف المُحب الاقتصادية.
فذهب الخاطب يُفكر فيما سيفعله لينال شرف الزواج من محبوبته، لكنه فوجئ بعد ذلك بأنها تستعد للزواج من آخر نجح في تقديم لها ما لم يتمكن هو منه.
وعلى الرغم من صدمته في الحياة التي قست عليها، والوالد الذي لم يرحمه بطلباته الكثيرة وحبيبته التي فضّلت غيره عليه، قرر حضور حفل زفافها خارج المملكة.
وأثناء عودته إلى الرياض على متن طائرة تابعة للخطوط، كتب قصته على قصاصة محاولًا إزاحة همّه وإراحة قلبه، فقال: «ذهبت حبيبتي إلى غيري، بسبب ظلم الزمن وتفاهة الحياة وظلم أبيها… أتمنى لها السعادة والذرية الصالحة ».
زائر[ عدد التعليقات: 2776 ] نشر منذ 3 ساعات
لاتكره حال يكون ابرك حال ———-الزواج اوله فرح وبعدين هم وغم
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 2 ساعتين
من الذي دعاه لحضور حفل زفاف حبيبته.المزعومة..؟
إذا عرف السبب بطل العجب..
زائر[ عدد التعليقات: 3812 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقول استح على وجهك وخل عنك الحب بالحرام ومن خلف الاهل
اللي يخاف الله ما يكلم بنات الناس ويهتك عرضهم بالتلفون
محمد العنزي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
الخير فيما اختاره الله لك ثق بما قسمه الله لك فهو يعلم مالا تعلم انطلق بحياتك وعش دنياك
طير الهوى[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 1 ساعة
زاير انت صح
صدى وش دا الخبر اللي زي وجه اللي كتبه
استغفر الله العظيم من كل دنب عظيم
زائر[ عدد التعليقات: 2776 ] نشر منذ 1 ساعة
اقول لايغويك بليس وتحاول تتصل بعد طارت الطيور —-استغفر ربك وابعد عن الناس
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91975 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحم قيس وليلى ، كانا يضحكان على من حولهما ..
.. وانا اقرا الخبر كنت اتوقع انه رمى نفسه من الطياره او على الاقل حاول .. اثاريه حب بساسه في زبايل الحاره ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45435 ] نشر منذ 53 دقيقة
هههه
محمد[ عدد التعليقات: 3495 ] نشر منذ 1 ساعة
فلم هندي برعاية الصحفي خاص .
اي شي يكتبون صدي بدال اسم الصفحي خاص فعرف انه خيال
شمااالي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 55 دقيقة
خلصت الاخبار والمواضيع خبر مايهم القارئ لا من قريب ولا من بعيد مجرد حشو فقط لا غير
عباس[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 46 دقيقة
كثير من البنات ياصدى ذهبو ضحية الحب الزائف وتدمرت حياتهم والقصص في ذلك كثيرة ومؤلمة.
فا إلى ما ترمون بهذه العبارة (( إذ أن الظروف والحياة وأحيانًا الأهل يكونون عقبة في إكمال الطريق)).