بالفيديو.. «بحكم المحكمة» إجبار بنك على تعويض مواطن تضرر من جودة البناء

ماجد القزيز(صدى):

روى المتضرر الحميدي الثبيتي، اليوم الاثنين، عن الضرر الذي تعرض له من سوء جودة البناء؛ حيث قضى حوالي 4 أعوام في مراجعة الجهات الحكومية والمصرفية لتعويضه عن الضرر الذي تعرض له من منزله الذي اشتراه.

وقال المواطن المتضرر خلال مشاركته مع برنامج ” تم ” على قناة ” SBC “، أن القصة بدأت بعد شراء المنزل بعام بدأت تظهر بعض التشققات وذات يوم سمعوا صوتًا يشبه الانفجار ليتضح أن محارة البيت هبطت حوالي 50 سم.

وأوضح المتضرر، أنه ذهب إلى البنك ليطلب تعويضًا على أساس التأمين الأمر الذي بقي طيلة ٦ أشهر كما هو ولم يحصل على شيء ليشتكي البنك نفسه لدى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ليأتي رد شركة التأمين بأنهم يؤمنوا فقط ضد الكوارث الطبيعية؛ ليرفع قضية في المحكمة؛ لتقضي المحكمة بحصوله على تعويض من البنك.