بالصور..ستراتوس الجديدة في باريس بـ780 ألف دولار

باريس(صدى):

يتوقع أن تعرض ستراتوس الجديدة النادرة في Bonhams في باريس في فبراير، بسعر بين 780,000 دولار ومليون دولار.

وتعتزم شركة مانيفاتورا أوتوموبيلي تورينو (MAT)، المسؤولة عن إنتاج ستراتوس الجديدة، صناعة 25 سيارة فقط حول العالم.

وتعد ستراتوس الحديدة أول نسخة إنتاجية من السيارة ولم تسير سوى 3,000 كم فقط منذ أن تم بيعها، كما تستمد سيارة قوتها من محرك فيراري 430 سكوديريا، لجعل السيارة خلفا مناسبا لستراتوس لانسيا الأصلية الأسطورية.

وقامت شركة MAT بتقصير عجلات سيارة فيراري بمقدار 200 مم وتركيب أنابيب خلفية فولاذية لحماية المقصورة، ويوجد خلف المقصورة محرك V8 الشهير من فيراري ذو سعة 4.3 لتر بقوة 540 حصان بزيادة قدرها 37 حصان عن سكوديريا 430 القياسية.