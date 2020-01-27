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انطلاق رابطة كرنفالية للمسلمين تضم مثليين وملحدين

انطلاق رابطة كرنفالية للمسلمين تضم مثليين وملحدين
برلين(صدى):

أنشأ عثمان يلدريم  نادي ” إكسبرس الشرق الغرب ”  في مدينة دوسلدورف، حيث فتح النادي أبوابه لجميع الناس.

وأوضح يلدريم: ” نريد أن يمتلئ الجميع بروح الكرنفال “، معتبرا أن فكرة النادي في ولاية شمال الراين وستفاليا ” نادرة ومبهرة “.

ولفت يلدريم إلى أنه ” لم ير حتى اليوم ألمانياً من أصول مسلمة يعتلي عربات المهرجان الاستعراضية “، مبينا: ” نحن معنيون بالتواصل والتبادل بين الثقافات والأديان “.

وأطلق يلدريم هذه المبادرة لأنه يعتقد أن الكلام عن الاندماج لوحده غير كافٍ، ولابد من تحويل الكلام إلى أفعال.


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