انطلاق رابطة كرنفالية للمسلمين تضم مثليين وملحدين

برلين(صدى):

أنشأ عثمان يلدريم نادي ” إكسبرس الشرق الغرب ” في مدينة دوسلدورف، حيث فتح النادي أبوابه لجميع الناس.

وأوضح يلدريم: ” نريد أن يمتلئ الجميع بروح الكرنفال “، معتبرا أن فكرة النادي في ولاية شمال الراين وستفاليا ” نادرة ومبهرة “.

ولفت يلدريم إلى أنه ” لم ير حتى اليوم ألمانياً من أصول مسلمة يعتلي عربات المهرجان الاستعراضية “، مبينا: ” نحن معنيون بالتواصل والتبادل بين الثقافات والأديان “.

وأطلق يلدريم هذه المبادرة لأنه يعتقد أن الكلام عن الاندماج لوحده غير كافٍ، ولابد من تحويل الكلام إلى أفعال.