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بالفيديو..البيئة: الوزارة غير مسؤولة عن ضبط أسعار الماشية ونتوقع انخفاضها

بالفيديو..البيئة: الوزارة غير مسؤولة عن ضبط أسعار الماشية ونتوقع انخفاضها
علي القحطاني(صدى):

أكد عبد الله أبا الخيل المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أنه تم رفع الحظر عن استيراد الأغنام والضأن الحية من 4 دول.

وقال أبا الخيل لـ برنامج ” ياهلا ” : تم رفع الحظر عن استيراد الأغنام والضأن من: رومانيا وإسبانبا وألبانيا والسودان، بعد اعتماد آلية جديدة تضمن خلوها من الأمراض.

وأضاف : أصحاب الحلال يمكنهم التواصل معنا على الرقم المجاني حال وجود أي أمراض في أغنامهم، لتأتيتهم عيادات بيطرية مجانية لعلاجها.

وتابع : الوزارة غير مسؤولة عن ضبط الأسعار! ونتوقع انخفاض الأسعار كثيرا بعد رفع الحظر عن الماشية السودانية.


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