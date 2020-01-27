بالفيديو..البيئة: الوزارة غير مسؤولة عن ضبط أسعار الماشية ونتوقع انخفاضها
أكد عبد الله أبا الخيل المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أنه تم رفع الحظر عن استيراد الأغنام والضأن الحية من 4 دول.
وقال أبا الخيل لـ برنامج ” ياهلا ” : تم رفع الحظر عن استيراد الأغنام والضأن من: رومانيا وإسبانبا وألبانيا والسودان، بعد اعتماد آلية جديدة تضمن خلوها من الأمراض.
وأضاف : أصحاب الحلال يمكنهم التواصل معنا على الرقم المجاني حال وجود أي أمراض في أغنامهم، لتأتيتهم عيادات بيطرية مجانية لعلاجها.
وتابع : الوزارة غير مسؤولة عن ضبط الأسعار! ونتوقع انخفاض الأسعار كثيرا بعد رفع الحظر عن الماشية السودانية.
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