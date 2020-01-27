بالفيديو..البيئة: الوزارة غير مسؤولة عن ضبط أسعار الماشية ونتوقع انخفاضها

علي القحطاني(صدى):

أكد عبد الله أبا الخيل المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أنه تم رفع الحظر عن استيراد الأغنام والضأن الحية من 4 دول.

وقال أبا الخيل لـ برنامج ” ياهلا ” : تم رفع الحظر عن استيراد الأغنام والضأن من: رومانيا وإسبانبا وألبانيا والسودان، بعد اعتماد آلية جديدة تضمن خلوها من الأمراض.

وأضاف : أصحاب الحلال يمكنهم التواصل معنا على الرقم المجاني حال وجود أي أمراض في أغنامهم، لتأتيتهم عيادات بيطرية مجانية لعلاجها.

وتابع : الوزارة غير مسؤولة عن ضبط الأسعار! ونتوقع انخفاض الأسعار كثيرا بعد رفع الحظر عن الماشية السودانية.