حبس بوسي عامين والكشف عن مكان هروبها

القاهرة(صدى):

أييدت محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر، اليوم الاثنين، حكم حبس الفنانة المصرية بوسي، لمدة عامين بتهمة التهرب الضريبي والزامها بسداد ضعف الضريبة؛ لعدم تأكيد تصالحها مع مصلحة الضرائب المصرية.

وجاء الحكم برفض معارضة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ” بوسى “، بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألفًا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب، لعدم حضور المتهمة، واعتبار المعارضة كأن لم تكن، وبالتالى حبسها سنتين، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وفي السياق نفسه، أوضح مصدر مقرب من بوسي مكان هروبها خارج مصر قائلًا أنها تقيم في لبنان منذ فترة بعد صدور حكم حبسها عامين بتهمة التهرب الضريبي وتأييد ذلك الحكم اليوم؛ حيث قررت عدم العودة لمصر فى الوقت الحالي، لحين الاستئناف وعمل معارضة أخرى على الحكم.