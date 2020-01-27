ذئب بشري يهتك عرض نجلة زوجته مستغلا غياب والدتها 

القاهرة(صدى):

أقدم عامل مصري على هتك عرض طفلة زوجته داخل شقته، حيث استغل غياب والدتها التي ذهبت لشراء بعض مستلزمات المنزل ليقوم بالاعتداء عليها جنسيا.

وتعود الواقعة عندما عادت ربة المنزل إلي شقتها لتتفاجأ من ابنتها بأن زوجها اغتصبها وغض غشاء بكارتها، الأمر الذي دفعها لتحرير بلاغ ضده لدى الأجهزة الأمنية.

وباشرت الشرطة البلاغ المقدم من قبل سيدة ضد زوجها الذي اتهمته بهتك عرض طفلتها، وبالفعل تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم وجاري التحقيق معه.