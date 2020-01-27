متفوقة على روسيا.. الصين ثاني أكبر منتج للأسلحة في العالم

بكين(صدى):

كشف تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ” سيبري “، اليوم الاثنين، عن تصنيف شركات صينية بين أكبر شركات انتاج الأسلحة في العالم لتتفوق الصين على روسيا وتصبح ثاني أكبر منتج للأسلحة في العالم.

وتحتل الصين المركز الثاني على قائمة الدول المنتجة للأسلحة، بعد الولايات المتحدة ومتقدمة على روسيا؛ حيث حققت أربع شركات أسلحة صينية على الأقل مبيعات كافية لتصنيفها بين أكبر 20 بائع للأسلحة في العالم.

وحققت الشركات الصينية مبيعات بقيمة 54,1 مليار دولار في عام 2017؛ فيما شركة أفيك الصينية وحدها المركز السادس بين بائعي الأسلحة في العالم، حيث وصلت مبيعاتها من الأسلحة في عام 2017 إلى 20,1 مليار دولار؛ بينما جاءت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية في المركز الأول، كأكبر بائع للأسلحة في العالم بمبيعات نحو 43,9 مليار دولار.