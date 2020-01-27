وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة بالخرج 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج من خلال موقع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة (بوابة التوظيف) عن وجود وظيفة شاغرة (النساء) لحملة البكالوريوس، للعمل بمسمى (أخصائية اجتماعية).

واشترطت الإدارة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في التخصص (أخصائية اجتماعية) خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

وأوضحت الإدارة أن التقديم بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/01/27م وينتهي بتاريخ 2020/02/10م، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة يرجي الدخول علي الرابط التالي:هنـــــــا.