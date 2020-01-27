بالفيديو.. أهم المراكز التقنية في أرامكو من «فوهة البئر وصولا إلى الناقلة»

علي القحطاني(صدى):

كشفت شركة “أرامكو السعودية”، اليوم الاثنين، كيف تُدير عمليات الإنتاج والتسليم عن طريق مركز المراقبة والتحكم.

ونشرت الشركة تقريراً موجزاً عن مركز المراقبة والتحكم (OSPAS) المختصّ بتخطيط كافة عمليات الإنتاج وتتبعها وبرمجتها، والذي يُعد أهم المراكز التقنية في الشركة.

وأوضحت أن المركز يمكن العاملين من تتبع إنتاج النفط والغاز ومنتجات الوقود منذ خروجها من معامل الشركة وحتى تسليمها للمستهلكين عبر الأنابيب أو الشاحنات أو ناقلات النفط.

ويسمح هذا المركز للمهندسين بتخطيط وتتبّع وبرمجة كافة عملياتنا من خلال البيانات التي يتمّ جمعها.

كما يسمح مركز المراقبة والتحكم بمراقبة الإنتاج والمخزون في منشآت الشركة المتعددة، كما يزيد من موثوقية تسليم المنتجات.